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Трамп похвалил республиканцев за единство при голосовании по резолюции о расизме


Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия продемонстрировала единство, проголосовав против резолюции, осуждающей его высказывания в адрес четырех женщин из прогрессивного крыла Демократической партии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии", - написал Трамп во вторник в Twitter.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа. В ее поддержку высказались 240 конгрессменов, 187 проголосовали против. Позиции законодателей в целом разошлись в зависимости от принадлежности к Демократической или Республиканской партиям. Все голоса против резолюции были отданы исключительно республиканцами, только четверо из них поддержали ее.

 




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