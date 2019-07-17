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Президент Армен Саркисян поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с Днем рождения


Президент республики Армен Саркисян сегодня, 17 июля, направил послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель с поздравлением по поводу юбилея. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Велика Ваша роль в мировой политике. При вашем правлении Федеративная Республика Германия еще более укрепила свое место, как в Евросоюзе, так и во всем мире. Невозможно не замечать Вашу преданность науке, образованию, новым технологиям, ярким доказательством чего являются те многочисленные оценки, которые Вы получали от ведущих университетов мира. Неопровержим Ваш большой вклад в развитие армяно-немецких отношений. В последние годы благодаря Вашим последовательным усилиям сотрудничество наших странстало  активнее и содержательнее. Уверен, что и в дальнейшем у нас будет возможность встречаться и обсуждать вопросы, представляющие двусторонний интерес, продолжая содействовать развитию науки, новых технологий наших стран и близкой нам квантовой физики”, - говорится в поздравительном послании.

Президент Армен Саркисян пожелал Ангеле Меркель здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.




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