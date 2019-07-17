“АйастаниАнрапетутюн”: Гамлет и психоаналитик

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Психоаналитики крайне обеспокоены проблемой Гамлета. Если бы Фрейду посчастливилось изложить свои мысли в винном баре, он бы имел большой успех. Их особенно интересует то, чего Гамлет не знал, не говоря уже о том, чего не знал Шекспир. Ранее спорили, был ли Гамлет сумасшедшим. Теперь вопрос поставлен по-другом, может быть, мир сошел с ума. Не жалеют усилий, чтобы доказать, что Гамлет подсознательно стремился к одному, а сознательно к чему-то другому. Скорее всего, сознательно он всем сердцем принимал месть, однако пережитый им шок вызвал у него болезненное, тайное, странное отвращение к убийству. И никому не приходит в голову, что не очень приятно перерезать горло своему отчиму и двоюродному брату. Мораль Гамлета отличается от нынешней нравственности, он знал, что месть ужасна, но, тем не менее, считал, что обязан это сделать. Современный мыслитель называет первый принцип идеализмом, второй - насилием, третий – варварством. Современные люди инстинктивно прячутся от мысли, что иногда человек должен, рискуя собственной жизнью, следуя своей воле, убить тирана. Именно поэтому деспоты так распоясались в наши дни”.

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