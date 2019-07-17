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Европейские индексы - 16-07-19


МОСКВА, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 12430.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5614.38 пункта, британский FTSE вырос на 0.60% и составил 7577.20 пункта, а российский RTSI снизился на 0.32% и составил 1382.09 пункта.




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