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Министр обороны Армении принял экспертов правительства Великобритании


Министр обороны Армении Давид Тоноян принял 16 июля экспертов Службы коммуникаций правительства Великобритании. Во встрече приняла также участие Чрезвычайный и Полномочный посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джудит Маргрет Фарнуорт. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, группа экспертов находится в Армении, чтобы обсудить перспективы развития национального потенциала в области информации и коммуникации на стратегическом уровне с соответствующими государственными органами в Армении.

Ознакомившись с опытом британской стороны и придав важность этой инициативе, министр обороны выразил готовность сотрудничать с британскими коллегами в рамках дальнейших мероприятий в сфере обороны.




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