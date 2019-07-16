Министр обороны Армении обсудил с послом США вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял 16 июля Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в области обороны.

Были подведены итоги предыдущих мероприятий, а также процесс реализации запланированных мероприятий, чтобы сделать их более целенаправленными и эффективными.

В ходе встречи были обсуждены также представляющие взаимный интерес другие вопросы.