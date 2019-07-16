Тигран Авинян принял участие в круглом столе по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития

Вице-премьер Тигран Авинян 15 июля в штаб-квартире ООН принял участие в круглом столе по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, который был организован постоянным представительством Армении при ООН в сотрудничестве с Программой развития ООН и Евразийским союзом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале своего выступления Тигран Авинян вкратце коснулся глобальных развитий в энергетической сфере, отметив, что энергоэффективность постепенно занимает все больше места в повестке национального развития разных стран.

Затем вице-премьер представил использование энергоэффективных решений в строительстве устойчивой энергетики и умной экономики в Республике Армения, а также существующие в сфере проблемы.

Вице-премьер-министр отметил, что в Армении достигнут значительный прогресс в создании оборотного фонда для оснащения общественных и муниципальных зданий эффективными системами энергосбережения, и в результате реализованных инвестиций достигнута 50%-ая экономия энергии в 64 общественных объектах (более 160 зданий и 9 городских систем освещения). Армения продолжит работу в этом направлении, и будут созданы соответствующие инструменты для расширения инвестиций в сферу энергоэффективности и повышения прибыльности в общественном секторе.

Вице-премьер коснулся развития возобновляемой энергетики в негазифицированых общинах, а также проектов по энергоэффективности, реализуемых в Ереване при поддержке ЕС. Он также подчеркнул, что в городах Армении приняты планы действий с целью повышения энергоэффективности и, как следствие, сокращения выбросов в энергетическом секторе на 20% в 2020 году и на 30% в 2030 году.

В контексте повышения финансовой надежности проектов в области энергоэффективности, вице-премьер выделил работу с международными донорскими компаниями и поддержку правительством таких проектов.

Представляя прямое влияние изменения климата в Армении на примере озера Севан, вице-премьер сказал, что в стране долгое время не думали об изменении климата, пока оно не коснулось сердца страны, демонстрируя серьезность проблемы, и теперь власти работают над поиском решений. Тигран Авинян добавил, что для того, чтобы противостоять изменению климата, необходимо создать разумную, энергоэффективную экономику и системные решения.

С речами выступили представители стран Евразийского союза, а также представители международных организаций, после чего состоялась дискуссия. Участники мероприятия приветствовали инициативу армянской стороны и заявили, что обмен мнениями позволил понять, на чем должна сосредоточиться каждая страна. Стороны согласились, что наличие сильной политической воли, лучших практик и сотрудничества может помочь преодолеть существующие проблемы в сфере изменения климата.