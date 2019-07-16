Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Венецианская комиссия считает эффективной работу с властями Армении: заявление


Венецианская комиссия считает эффективной работу с властями Армении и представит мнение о судебной реформе, когда будут внесены изменения в Судебный кодекс Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении комиссии.

«В рамках плодотворного сотрудничества с властями Армении, в частности, в связи с судебными реформами, состоявшейся 2 июля 2019 года после встречи министра юстиции Армении и председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио министр объявил, что, когда поправки будут готовы, ожидает мнения комиссии по проекту о внесении изменений в  Судебный кодекс, который в настоящее время разрабатывается при консультации с Советом Европы», - говорится в заявлении Венецианской комиссии.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2373 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2167 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2128 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2114 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1898 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации