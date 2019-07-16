Венецианская комиссия считает эффективной работу с властями Армении: заявление

Венецианская комиссия считает эффективной работу с властями Армении и представит мнение о судебной реформе, когда будут внесены изменения в Судебный кодекс Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении комиссии.

«В рамках плодотворного сотрудничества с властями Армении, в частности, в связи с судебными реформами, состоявшейся 2 июля 2019 года после встречи министра юстиции Армении и председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио министр объявил, что, когда поправки будут готовы, ожидает мнения комиссии по проекту о внесении изменений в Судебный кодекс, который в настоящее время разрабатывается при консультации с Советом Европы», - говорится в заявлении Венецианской комиссии.