Адвокаты Кочаряна подали кассационную жалобу против отмены решения об обращении в КС

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна сегодня подала кассационную жалобу против приостановления производства по уголовному делу в отношении Кочаряна и отмены решения об обращении в Конституционный суд.

Как сообщает Арменпресс, до этого, 11 июля, адвокаты представили кассационные жалобы с ходатайством об изменении избранной в отношении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста. Докладчиком по кассационным жалобам выступит судья Самвел Оганян.

Напомним, что 25 июня Апелляционный уголовный суд под председательством Армена Даниеляна удовлетворил апелляционные жалобы прокурора, потерпевшего и представителя Седы Сафарян.

Решением суда отменено личное поручительство избранных в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна бывших и нынешнего президентов Арцаха и принято решение о применении ареста в качестве меры пресечения. Суд обжаловал также решение о приостановлении производства по делу и обращении в КС.