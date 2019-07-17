Мероприятия предстоящие 17июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Специалисты, депутаты, представители общественных организаций продолжают обсуждать проблему Севана. Сегодня, 17 июля, по инициативе фракции “Процветающая Армения” состоится рабочее обсуждение на тему “Проблемы озера Севан и пути их решения”.

Обсуждения ереванских пресс-клубов также касаются проблем Севана. Директор Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА Бардух Габриелян представит свои наблюдения.

Еще одно обсуждение проблем озера Севан и путей их решения. Представители Национального парка “Севан”, администрации Гегаркуникской области РА, общественных организаций будут говорить о проблемах сферы.

В горячий сезон туристического периода поднимаются вопросы, касающиеся армянских туристических тенденций и сферы в общем. Президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян затронет туристические фестивали, организацию выездного отдыха и отдыха в Армении.

Центр искусств Гафесчян отмечает десятилетие своего основания. В связи с этим сегодня запланирован гала-концерт под открытым небом, в ходе которого выступят Государственный джазовый оркестр Армении и приглашенные музыканты.

В Армению приехал бывший нападающий сборной Португалии, легенда португальского футбола НунуГомеш. Сегодня он посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложит цветы к Мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.

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