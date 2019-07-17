В каких ведущихвузах и по каким специальностям имеются вакансии?

В ряде ведущих вузов Армении после приемных экзаменов учебного года 2019 –2020 остались вакантные места для бакалавриата очного образования по ряду специальностей. Представители вузов обосновывают это как не преодолеванием проходного порога абитуриентами, так и общим количеством абитуриентов. Как передает Арменпресс, для бакалавриата очной формы обучения в ЕГУ осталось 713 вакантных мест (в том числе 233 вакантных места в Иджеванском филиале).

В 2018 году в ЕГУ было 1749 вакантных мест (из-за малого количества абитуриентов), а в 2017 году - 902 вакантных места. В этом году вакантные места в Ереванском государственном университете остались, в частности, на факультетах физики, химии, геологии, социологии, армянского языка и литературы, русского языка и литературы, английского языка, немецкого языка и коммуникации, английского языка, французского языка и коммуникации, богословия, религиоведения и др.

В ЕГУ сообщили, что наличие вакантных мест в основном обусловлено тем, что абитуриенты не преодолели проходной барьер. В 2019 - 2020 учебном году для 1176 мест Ереванского государственного экономического университета подали заявки всего 921 абитуриент, 25% из которых не набрали проходных баллов.

Ответственный секретарь приемной комиссии Манук Мовсисян в беседе сАрменпресс коснулся возможных причин вакансий. “Первый фактор-количество абитуриентов. Второй фактор заключается в том, что в этом году проходной порог не преодолели больше абитуриентов”,-сказал он и отметил, что интерес к высшему образованию снизился, что является международной тенденцией.

Мовсисян коснулся также и уровня образованности абитуриентов. По его словам, бывают случаи, когда заявление заполняют с ошибками.

В экономическом университете вакантные места имеют факультеты экономики, бухгалтерский учет и налогообложение, экология и природопользование, статистика, туризм и ряд других.

По данным Центра оценки и тестирования, в этом году в Армянском государственном педагогическом университете им. Х.Абовяна осталось 669 вакантных мест. Вакантные места имеются на факультетах математики, физики, химии, армянского языка и литературы, русского языка и литературы, психологии, логопедии и по ряду других специальностей.

В Ереванском государственном университете языков и социальных наук им. В. Брюсова осталось 454 вакантных мест по политологии, журналистике, переводческому делу на русском, английском и армянском языках, переводческому делу на французском и армянском языках, лингвистике английского языка и другим специальностям.

В национальном университете архитектуры и строительства Армении есть 694 вакантных места по специальностям: экспертиза недвижимости, проектирование зданий, экономика, бухгалтерский учет и налогообложение.

В национальном аграрном университете Армении есть 952 вакантных места по специальностям ветеринария, фармакология, страховое дело и др.

Центр оценки и тестирования уже заявил, что при наличии вакантных мест в вузах абитуриенты, получившие положительные баллы на вступительных экзаменах, но выбывшиеиз конкурса, с 15 по 20 июля могут принять участие в конкурсе на вакантные места.

АннаГригорян