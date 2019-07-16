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Посол Армении встретился с председателем Палаты представителей Ирака


Посол Армении в Ираке Грачья Поладян 15 июля встретился с председателем Палаты представителей Ирака Мухаммадом Риканом Хадидом Аль-Хальбуси.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены представляющие двусторонний интерес вопросы, а также двусторонне была подчеркнута важность тесного сотрудничества между созданными в парламентах двух стран армяно-иракскими группами дружбы с целью укрепления межпарламентских связей и обмена опытом демократической культуры.

В ходе встречи посол Поладян в числе других вопросов также коснулся возможности представительства армянской общины Ирака в иракском парламенте в будущем, подчеркнув важную роль и значение общины в мозаике национальных и религиозных меньшинств.




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