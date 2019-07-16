Правительство выделит 3 млрд драмов на решение жилищных проблем в зоне бедствия

Под председательством Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены действия правительства по ликвидации последствий землетрясения 1988 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян напомнил, что на выездном заседании правительства 7 декабря в городе Гюмри было принято решение о создании рабочей группы, основной функцией которой будет уточнение существующих в зоне землетрясения проблем и объемов работ.

“Мы знаем, что, к сожалению, многие люди все еще живут в домиках, и мы поставили задачу четко сформулировать, как мы представляем решение этой проблемы, и определить цену, то есть объем необходимого финансирования. Есть и вторая задача: не только устранить зону бедствия в рамках логики домиков или жилища, но также рассмотреть вопрос в рамках логики и перспективы городского развития. Если мы рассмотрим вопрос только в рамках логики того, живут ли люди в домиках или нет, то, скорее всего, у нас в результате будет такая ситуация, что люди живут не в домиках, а в домах или квартирах, но от этого Гюмри, Ванадзор или другие населенные пункты зоны бедствия не перестали быть зоной бедствия, поскольку была ограничена возможность градостроительного развития.

В целом, я хочу сказать, что это не очень воспринимается в нашей стране, но градостроительство имеет очень глубокое содержательное значение, потому что я считаю, что градостроительство является одним из важных механизмов, который в конечном итоге создает формы и модели общественного менталитета. Например, я убежден, что для нашего народа большое значение имеет деятельность Александра Таманяна в Армении, в результате которой была не просто сформирована логика строительства зданий, но и был задан определенный вектор цивилизации, и именно этот вектор цивилизации лежит в основе нашей сегодняшней реальности. Я считаю неслучайным также то, что эпицентром ненасильственной бархатной революции в Армении стала Площадь Республики, созданная Александром Таманяном, и я говорю это без какого-либо преувеличения”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что по среднесрочной программе расходов правительство планирует выделить 3 млрд драмов на решение жилищных проблем граждан, в отношении которых государство де-юре имеет обязательства. “Решение проблемы требует 3 млрд драмов, и мы выделяем эти средства, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Конечно, нельзя сказать, что вопрос окончательно решен до последней детали, потому что возникает второй вопрос: как эти 3 млрд драмов могут стать конкретным практическим результатом для человека? Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант - реализовать проект посредством сертификатов покупки квартир, второй - путем строительства. Оба эти варианта имеют свои преимущества и недостатки, и мы должны провести очень серьезное обсуждение. Конечно, вариант сертификатов имеет большое преимущество, когда мы как можно быстрее даем гражданам эти 3 миллиарда драмов, мы выполняем обязательство, и гражданин уже обладает некоторой гибкостью. Но есть и другие мнения, которые мы также должны обсудить как можно скорее. Наша текущая повестка такова: четко определить масштабы проблемы и объемы работы, найти пути решения и решить проблему так, чтобы Гюмри и другие населенные пункты, в которых имеются аналогичные ситуации, вышли из градостроительного тупика, потому что я думаю, что конкретно в Гюмри проблема не только в том, что наши соотечественники живут в неподходящих условиях, но и в том, что в некотором смысле Гюмри оказался в градостроительном тупике. Мы должны сделать все, чтобы выйти из этого тупика”, - подчеркнул премьер-министр.

Председатель Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян отметил, что, хотя процесс синтеза и уточнения данных все еще продолжается, в конце июня 2019 года комитет подытожил и обобщил полученную информацию. В частности, по состоянию на 28 июня была собрана информация о 7 219 неосновных постройках в областях Ширак, Лори и Арагацотн. 3530 из них находятся в Шираке, 3531 - в Лори, 158 - в Арагацотне. Основная часть неосновных построек - 4940, находится в городах, а 2959 - в сельских населенных пунктах. Количество неосновных построек на принадлежащих государству или общинам землях составляет 4 457, а на принадлежащих гражданам в качестве собственности землях - 2 762. Согласно собранным данным, количество проживающих в домиках семей составляет 7 тыс 82. Другие домики, по словам Ваагна Вермишяна, используются для других целей.

В ходе совещания был представлен пакет соответствующих предложений, разработанных на основе обобщенных данных о переселении проживающих в неосновных постройках семей - улучшение жилищных условий, очищение территорий от неосновных построек и легализация построек, соответствующих требованиям градостроительных документов. Состоялось всестороннее обсуждение пакета предложений, были представлены различные замечания и мнения. Было предложено обобщить собранные данные на электронной платформе и модулировать их в соответствии с населенными пунктами, проблемами семей, местонахождением и другими критериями.

Премьер-министр поручил кратко обобщить пакет предложений и представить его правительству для продвижения процесса.