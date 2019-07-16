Азиатские индексы - 16-07-19
ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.69% и составил 21535.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1568.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 2937.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 28619.62 пункта.
- 18:09 Погрануправление ФСБ РФ в Армении пресекли попытку незаконного провоза наркотиков
- 17:28 Правительство выделит 3 млрд драмов на решение жилищных проблем в зоне бедствия
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-07-19
- 17:22 Азиатские индексы - 16-07-19
- 16:39 В журнале Diplomatic World вышла статья посла Армении в Бельгии Татула Маргаряна
- 16:35 Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия
- 16:32 Начался рабочий визит председателя НС Арарата Мирзояна в США
- 16:10 Пашинян с юмором рассказал о встрече с первым президентом США армянского происхождения
- 15:59 СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек
- 15:58 Предпринимаются меры по обнаружению виновных в пожаре в лесу Цицернакаберда
- 15:48 Будет прекращена подача газа в центральную часть Кармиргюха
- 15:45 Борцы греко-римского стиля примут участие в двух международных турнирах
- 15:25 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в США
- 15:24 Арарат Мирзоян в США затронул вопрос санкций в отношении Ирана
- 15:22 Анна Акопян обсудила вопрос соответствия Театра оперы и балета международным стандартам
- 15:11 Песков подтвердил, что ведется подготовка визита Путина в Венгрию в октябре
- 15:01 Турция отреагировала на решение ЕС о санкциях
- 14:48 Исследования проб показали, что процесс самоочищения озера Севан продолжается
- 14:43 Бако Саакян провел заседание правительства и совещание руководителей органов местного самоуправления
- 14:37 Начался ремонт межгосударственной автодороги Маргара – Ванадзор –Ташир - граница Грузии
- 14:35 Выступления ансамбля песни и танца “Сиони” армян, проживающих в России, в Армении
- 14:29 Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit
- 14:13 Телефоны, часы: на экзаменах недостатка в возможностях абитуриентов не ощущалось
- 14:00 Центр оценки и тестирования жалобы относительно тестов считает неуместными
- 13:55 Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
- 13:48 На улицах Еревана будут новые разметки и оборудование
- 13:39 Экспертная группа СЕ окажет содействие пересмотру Национальной молодежной стратегии Армении
- 13:26 В селах часто поднимаются проблемы трудовых прав женщин
- 13:12 Инекобанк и EFSE расширяют сотрудничество по финансированию микро- и малых предприятий
- 13:02 ЕС объявил о санкциях против Турции
- 13:00 Подведены итоги визитов, связанных с проблемами женщин в областях
- 12:47 Греция возглавила рейтинг "лучших островов Европы" по версии журнала Travel and Leisure
- 12:39 В Минске откроется фотовыставка агентств “Арменпресс”и “БелТА” о трагедии в Спитаке
- 12:19 “Айастани Анрапетутюн”: Строительство завода по переработке мусора стало приоритетной задачей
- 11:59 Начались работы по среднему ремонту отрезка дороги от перекрестка Татева до Сисиана
10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2335 раз КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе
18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2130 раз Ереванская ТЭЦ возобновила работу
17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2090 раз Азиатские индексы - 10-07-19
19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2077 раз Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1867 раз Ереванский метрополитен возобновил работу