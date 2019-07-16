Азиатские индексы - 16-07-19

ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.69% и составил 21535.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1568.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 2937.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 28619.62 пункта.