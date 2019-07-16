Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Азиатские индексы - 16-07-19


ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.69% и составил 21535.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1568.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 2937.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 28619.62 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2335 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2130 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2090 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2077 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1867 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации