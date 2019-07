В журнале Diplomatic World вышла статья посла Армении в Бельгии Татула Маргаряна

В текущем 60-м номере авторитетного европейского журнала “Diplomatic World” опубликована статья посла Армении в Бельгии Татула Маргаряна под названием “ Armenia... Где заканчивается или, вернее, начинается Европа” (Армения... Where Europe Ends or rather Starts).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД Армении, в статье посол Маргарян кратко представил многовековую историю первой христианской страны, богатую национальную культуру, живописную природу.

Посол Армении рассказал также о последних развитиях и перспективах внутриполитической, общественной и культурной жизни нашей страны, представил экономические приоритеты Армении, традиционные и новые сферы экономики, возможности бизнес-среды и инвестиционного поля, и туристическую привлекательность Армении.

Посол коротко коснулся также и основных направлений внешней политики Армении, в частности, отношений с Европейским Союзом и перспектив сотрудничества.