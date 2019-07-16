Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя прослушали национальные гимны. Трансляцию вел во вторник телеканал NTV.

Подобное изменение протокола, когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов, происходит в Берлине в июле уже во второй раз и судя по всему станет традицией. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее испытывала Меркель во время официальных мероприятий. Для политиков перед красной дорожкой установили небольшой подиум со стульями. После исполнения гимнов они отправились на переговоры в Ведомство федерального канцлера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны. Меркель трижды за последнее время испытывала приступы сильной дрожи - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо. В среду Меркель официально достигнет пенсионного возраста - ей исполнится 65 лет.