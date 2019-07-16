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Предпринимаются меры по обнаружению виновных в пожаре в лесу Цицернакаберда


14-го июля в службу “911» Национального центра кризисного управления МЧС РА поступил звонок. Звонили граждане и сообщили о том, что14-го июля что в лесу Цицернакаберда, около Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна города Еревана, на территории, покрытой растительностью, двое неизвестных зажгли огонь и скрылись.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, министерство направило соответствующее сообщение в Полицию Армении для принятия мер для выяснения обстоятельств пожара и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке.

МЧС призывает воздерживаться от нарушений противопожарных правил и проявления противозаконного поведения.

МЧС призывает проявлять бдительность в пожароопасных районах и соблюдать правила пожарной безопасности.

В Музее-институте Геноцида армян сообщают, что сгорело 2-2.5 га травы, другого материального ущерба не было нанесено. Ввиду высоты этой зоны доставлять воду туда сложно, это обусловлено положением трубопровода, построенного в 1970-х годах.




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