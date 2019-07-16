СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек

Число погибших при обрушении 4-этажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 12, ещё несколько десятков человек остаются под завалами, пишет журнал India Today.

Ранее СМИ сообщали о двух погибших.

Инцидент произошёл около полудня по местному времени в районе Донгри. На месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция. Параллельно с этим сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего. Конкретная причина аварии до сих пор не названа,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К настоящему времени из-под завалов удалось вытащить пять человек, в том числе троих детей. Между тем, спасатели опасаются, что число жертв может значительно возрасти.

Накануне в северном индийском штате Химачал-Прадеш произошёл схожий инцидент: пятиэтажное здание, в котором располагалась закусочная, обрушилось, похоронив под собой 14 человек. Большая часть погибших - военнослужащие армии Индии, которые на момент случившегося обедали внутри.