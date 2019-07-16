Будет прекращена подача газа в центральную часть Кармиргюха

ЗАО “ Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 17 июля с 10: 00 до 16: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей центрального участка общины Кармиргюх Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном службой по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.