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Будет прекращена подача газа в центральную часть Кармиргюха


ЗАО “ Газпром Армения”  сообщает, что с целью проведения плановых работ 17 июля с 10: 00 до 16: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей центрального участка общины Кармиргюх Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном службой по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.




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