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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в США


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян для участия в “Министерской конференции свободы религии”, которая состоится 18 июля в Вашингтоне с рабочим визитом выедет в США. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на конференции Зограб Мнацаканян выступит с речью.




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