Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в США
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян для участия в “Министерской конференции свободы религии”, которая состоится 18 июля в Вашингтоне с рабочим визитом выедет в США. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на конференции Зограб Мнацаканян выступит с речью.
- 16:35 Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия
- 15:59 СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек
- 15:48 Будет прекращена подача газа в центральную часть Кармиргюха
- 15:45 Борцы греко-римского стиля примут участие в двух международных турнирах
- 15:25 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в США
- 15:24 Арарат Мирзоян в США затронул вопрос санкций в отношении Ирана
- 15:22 Анна Акопян обсудила вопрос соответствия Театра оперы и балета международным стандартам
- 15:11 Песков подтвердил, что ведется подготовка визита Путина в Венгрию в октябре
- 15:01 Турция отреагировала на решение ЕС о санкциях
- 14:48 Исследования проб показали, что процесс самоочищения озера Севан продолжается
- 14:43 Бако Саакян провел заседание правительства и совещание руководителей органов местного самоуправления
- 14:37 Начался ремонт межгосударственной автодороги Маргара – Ванадзор –Ташир - граница Грузии
- 14:35 Выступления ансамбля песни и танца “Сиони” армян, проживающих в России, в Армении
- 14:29 Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit
- 14:13 Телефоны, часы: на экзаменах недостатка в возможностях абитуриентов не ощущалось
- 14:00 Центр оценки и тестирования жалобы относительно тестов считает неуместными
- 13:55 Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
- 13:48 На улицах Еревана будут новые разметки и оборудование
- 13:39 Экспертная группа СЕ окажет содействие пересмотру Национальной молодежной стратегии Армении
- 13:26 В селах часто поднимаются проблемы трудовых прав женщин
- 13:12 Инекобанк и EFSE расширяют сотрудничество по финансированию микро- и малых предприятий
- 13:02 ЕС объявил о санкциях против Турции
- 13:00 Подведены итоги визитов, связанных с проблемами женщин в областях
- 12:47 Греция возглавила рейтинг "лучших островов Европы" по версии журнала Travel and Leisure
- 12:39 В Минске откроется фотовыставка агентств “Арменпресс”и “БелТА” о трагедии в Спитаке
- 12:19 “Айастани Анрапетутюн”: Строительство завода по переработке мусора стало приоритетной задачей
- 11:59 Начались работы по среднему ремонту отрезка дороги от перекрестка Татева до Сисиана
- 11:52 Гражданин может отчуждать принадлежащее ему имущество и земельный участок без уплаты подоходного нал
- 11:47 Ремонтируется межгосударственная автотрасса Ереван – Севан - Иджеван - граница Азербайджана
- 11:42 Пакистан открыл свое воздушное пространство для всех гражданских рейсов
- 11:40 По делу о вымогательстве в особо крупных размерах двум лицам предъявлено обвинение
- 11:22 МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой
- 10:44 КГД выявил случаи ввоза телефонов, скрытых от таможенного контроля
- 10:30 Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
- 10:26 Министр обороны РА принял участие в церемонии открытия учебно-тренировочного лагеря СДЕ
10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2320 раз КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе
18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2117 раз Ереванская ТЭЦ возобновила работу
17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2075 раз Азиатские индексы - 10-07-19
19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2064 раз Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1856 раз Ереванский метрополитен возобновил работу