Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в США

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян для участия в “Министерской конференции свободы религии”, которая состоится 18 июля в Вашингтоне с рабочим визитом выедет в США. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на конференции Зограб Мнацаканян выступит с речью.