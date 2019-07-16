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Арарат Мирзоян в США затронул вопрос санкций в отношении Ирана


Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян коллегам из США сообщил, что экономика Армении несет убытки из-за санкций против Ирана, и что Армения не может отказаться от покупки газа из Ирана.

Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сказал в одном из известных аналитических центров Вашингтона во время обсуждения в Атлантическом совете.

“Напряженность между США и Ираном отрицательно сказывается на экономике Армении. Мы хотели бы, чтобы США не давили на Армению за непринятие повестки иранских санкций. Армения не может платить такой ценой”, - сказал Мирзоян.

Мирзоян заметил, что развитие отношений с одной дружественной страной не должно происходить за счет другой дружественной страны. Председатель НС сообщил также, что Армения заинтересована в развитии отношений с США.

Мирзоян на своей странице в Facebook сообщил, что имел очень интересное и бурное обсуждение.

В Атлантическом совете говорили также и о других важных вопросах внутренней и внешней повестки Армении - от Арцахской проблемы до судебно-правовых реформ. Мирзоян подчеркнул необходимость судебно-правовых реформ в Армении и борьбу с коррупцией. “ "Сегодняшние власти в борьбе с коррупцией и утверждению верховенства закона имеют сильную политическую волю и приверженность демократическим ценностям", - сказал Мирзоян.




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