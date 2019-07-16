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Песков подтвердил, что ведется подготовка визита Путина в Венгрию в октябре


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит Владимира Путина в Венгрию в октябре готовится, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Действительно, подготовка к такому визиту ведется", - сказал Песков, комментируя публикацию венгерских СМИ, сообщивших, что российский лидер может посетить Будапешт 30 октября.

Как сообщила во вторник газета Népszava со ссылкой на собственные источники, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Путин и Орбан ежегодно проводят двусторонние переговоры. В сентябре 2018 года они встречались в Москве.

 




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