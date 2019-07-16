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Исследования проб показали, что процесс самоочищения озера Севан продолжается


 

Исследования проб воды, взятых из 11 различных частей озера Севан, показали, что процесс самоочищения озера продолжается.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Пробы воды были взяты 15 июля.

“На двух участках из 11 все еще имеются незначительные отклонения от нормы, однако в ближайшие дни они также подойдут к границам нормы, так как нашими исследованиями зафиксирована динамика их самоочищения ”, - отметил министр.

Торосян заверил, что исследования будут продолжительными, результаты которых будут сообщаться дополнительно.




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