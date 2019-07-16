Исследования проб показали, что процесс самоочищения озера Севан продолжается
14:48, 16 Июль, 2019
Исследования проб воды, взятых из 11 различных частей озера Севан, показали, что процесс самоочищения озера продолжается.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Пробы воды были взяты 15 июля.
“На двух участках из 11 все еще имеются незначительные отклонения от нормы, однако в ближайшие дни они также подойдут к границам нормы, так как нашими исследованиями зафиксирована динамика их самоочищения ”, - отметил министр.
Торосян заверил, что исследования будут продолжительными, результаты которых будут сообщаться дополнительно.