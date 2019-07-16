Бако Саакян провел заседание правительства и совещание руководителей органов местного самоуправления

16 июля под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание Правительства Республики Арцах. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по их надлежащему решению.

16 июля президент Бако Саакян провел рабочее совещание также и с участием руководителей районных администраций республики и обсудил с ними вопросы, касающиеся осуществления ряда социально-экономических программ. Особое внимание было уделено сфере сельского хозяйства. На совещании присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.