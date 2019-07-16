Начался ремонт межгосударственной автодороги Маргара – Ванадзор –Ташир - граница Грузии

Начались ремонтные работы автодороги межгосударственного значения Маргара – Ванадзор –Ташир - граница Грузии.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в рамках работ по среднему ремонту данного участка дороги проводятся работы по ремонту, сглаживанию ям и установке нового слоя асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасного движения указанный участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками.

“Министерство приносит водителям извинения за причиненные неудобства и призывает соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.