Выступления ансамбля песни и танца “Сиони” армян, проживающих в России, в Армении

В Международном фестивале песни и танца “Счасливая планета”, который проходит с 14 по 20 июля в Цахкадзоре, принимают участие ансамбли из разных стран мира - Сербии, Молдовы, Израиля, Испании, Латвии, Грузии, Ирана, России и др. Как передает «Арменпресс», на фестивале Россию представляет ансамбль “Сиони”, 51 членов которого сейчас находятся в Армении.

В беседе с Арменпресс основатель ансамбля, художественный руководитель и балетмейстер Нона Галчева сказала, что они приехали из Ростова-на-Дону. “ “Сиони” был основан в 2012 году. В составе ансамбля в основном армяне, проживающие в России. Они никогда не жили в Армении. На поселение в Россию приехали из разных стран”, - рассказала Галчева. Говоря об участии в фестивале, она сказала, что, в первую очередь, им просто хотелось приехать в Армению. Наша первоочередная цель - познакомить членов ансамбля с их исторической родиной, древнейшей культурой. Нас здесь очень тепло принимают. Мы очень хорошо чувствуем себя, понимаем, что мы дома, на своей родине. Нам в Армении все нравится, а фестиваль организован на самом высоком уровне”, - подчеркнула художественный руководитель ансамбля. Галчева сообщила, что 16 июля состоится конкурсный этап фестиваля, в ходе которого будут представлены армянские и грузинские танцы, а завтра -17 июля - гала-концерт фестиваля, на котором они также выступят.