Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего избрания готова предоставить Великобритании больше времени на переговоры по выходу королевства из состава Европейского Союза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила во вторник, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Я готова дать больше времени, если это необходимо", - подчеркнула она. При этом она заверила, что в любом случае ЕС "будет и дальше рассматривать королевство как партнера и друга".

Кроме того, кандидат на пост главы Еврокомиссии пообещала вынести на обсуждение вопросы о будущем Европы. "Такую конференцию можно было бы созвать в 2020 году", - считает она. Фон дер Ляйен отметила, что "рассчитывает на широкое участие граждан стран ЕС в этой дискуссии", которая, по ее словам, может продлиться два года.

Фон дер Ляйен сообщила, что она заинтересована в укреплении роли Европарламента. "Я буду работать, чтобы Европарламент стал сильнее", - заметила кандидат.