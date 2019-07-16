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Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа


Палата представителей Конгресса США планирует во вторник провести голосование по резолюции, осуждающей оскорбительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера (от штата Мэриленд).

Резолюция, которая не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий, подготовлена конгрессменом-демократом Томом Малиновски (от штата Нью-Джерси), родившимся в Польше. В проекте документа, содержание которого стало известно The Hill, "решительно осуждаются расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и усилили страх перед новыми американцами и ненависть к ним". Кроме того, в резолюции говорится, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Глава Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

 




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