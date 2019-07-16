На улицах Еревана будут новые разметки и оборудование

Для того, чтобы сделать движение безопаснее, в ближайшее время улицы Еревана будут иметь новые разметки и оборудование. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сказал депутат НС РА Сисак Габриелян.

“"Будут установлены новые саморегулируемые светофоры, будут проведены новые разметки, рядом с пешеходными переходами будут установлены дополнительные ограждения безопасности, особенно на опасных участках. На проблемы пешеходов следует обратить серьезное внимание. Мы видим, что государство тратит огромные средства на строительство надземных и ремонта подземных переходов, однако немало случаев, когда люди со своими детьми бегают по непредусмотренным для пешеходов местам. Это недопустимо”, - сказал Сисак Габриелян, добавив, что новое обустройство улиц Еревана будет превентивной мерой, во избежание аварий и жертв в их следствии.