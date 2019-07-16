Экспертная группа СЕ окажет содействие пересмотру Национальной молодежной стратегии Армении

Экспертная группа Консультативной миссии по молодежной политике Совета Европы посетила Армению. Она будет содействовать властям Армении в лице Министерства образования, науки, культуры и спорта, совершенствованию правового поля молодежной государственной политики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении. Миссия, в частности, представит предложения. Они коснутся пересмотра Национальной молодежной стратегии Армении на основе норм и стандартов Совета Европы в сфере вопросов молодежи. С этой целью 16 июля состоялась встреча-обсуждение экспертной команды Совета Европы и заинтересованных сторон, вовлеченных в национальную молодежную политику. Во встрече приняли участие представители правительства РА, Национального собрания, органов территориального управления и местного самоуправления, молодежных и международных организаций. На встречу были приглашены также и представители делегации Европейского союза в Армении, офиса Совета Европы в Ереване, армянских офисов структур ООН.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Геворг Лорецян, выразив благодарность экспертной группе СЕ за содействие властям РА, отметил, что встреча направлена на обсуждение существующих в сфере проблем и разработку путей их решения. “Совсем недавно, взяв на себя управление сферой, я сразу раскрыл для себя, сколько нам предстоит сделать в плане совершенствования молодежной политики, особенно в правовом поле. Вовлеченность молодежи в активную общественно-политическую жизнь - наша сверхзадача, и наше желание иметь образованную и образованную молодежь. Как самый молодой государственный чиновник новой Армении я взял на себя двойную ответственность за управление этой сферой. Молодые люди демонстрировали свои способности всегда и на всех возможных уровнях. Лучшей демонстрацией этих возможностей стало также активное участие молодежных групп в процессах Бархатной революции, происходивших в стране”, - отметил замминистра, выразив надежду, что очень скоро можно будет урегулировать эту сферу, и императив времени - иметь отдельный закон и стратегию о молодежи. В состав экспертной группы СЕ входят по одному представителю Европейского руководящего комитета по делам молодежи, Консультативного Бюро по молодежи, Молодежного форума, секретариата СЕ и главный докладчик Европейской молодежной политики.

17 июля планируется визит в Гюмри, встречи-обсуждения в областном управлении Ширака, мэрии Гюмри, с молодежными организациями, действующими в Гюмри.

18 июля экспертная группа подведет итоги визита на встрече-обсуждении в министерстве.