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В селах часто поднимаются проблемы трудовых прав женщин


В областях Армении в основном отсутствуют рабочие места, ограничены возможности работы по специальности. Как передает «Арменпресс», об этом сказала заместитель министра труда и по социальным вопросам Жанна Андреасян, касаясь вопроса занятости, с которым сталкиваются женщины, проживающие в областях.

“Отсутствие рабочих мест и ограничение возможности работать по специальности - один из самых часто поднимающихся вопросов. В Армавирской области женщины поднимали вопросы о том, что при проведении сельскохозяйственных работ им иногда не платят и не регистрируют их. Женщины жалуются также и на то, что при поступлении на работу бывают проявления возрастной и половой дискриминации. Иногда замечается дискриминация и в отношении женщин с инвалидностью”, - отметила Андреасян и добавила, что в областях существует проблема трудовых прав женщин, занятых сельским и сельскохозяйственным трудом.

По ее словам, в областях отсутствуют молодежные центры развития навыков женщин и девочек.




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