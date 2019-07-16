Инекобанк и EFSE расширяют сотрудничество по финансированию микро- и малых предприятий

Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) своему партнеру в Армении Инекобанку с целью стимулирования финансирования микро-и малых предприятий в стране предоставил новый кредит. Фонд, инвестируя 10 млн долларов США, намерен расширить вовлеченность банка в сферу микро- и малого предпринимательства, увеличив возможности финансирования и способствуя стабильному развитию и росту сферы.

Инекобанк, который является шестым по объему активов в банковской системе Армении, сотрудничает с фондом EFSE с 2012 года. Банк неоднократно заявлял о своей готовности содействовать микро- и малым предприятиям, являющимся целевой группой Фонда EFSE, и содействовать развитию предпринимательства в Армении, предоставляя финансовые продукты и услуги, вытекающие из бизнес-потребностей.

Председатель Совета EFSE Кристоф Тискенс сказал: “Этот кредит продолжит укреплять влияние фонда EFSE в Армении и наше ценное партнерство с Инекобанком, который является одним из ведущих финансовых учреждений в стране, финансирующих микро- и малый бизнес. Обеспечивая предпринимателей стабильными средствами финансирования и следуя нашей миссии, мы совместными усилиями стимулируем развитие бизнеса и экономики в регионе.

“Европейский фонд Юго-Восточной Европы” является одним из стратегических партнеров Инекобанка и постоянно предоставляет нам возможность разрабатывать целенаправленное кредитование, содействуя более справедливому и эффективному удовлетворению спроса рынка. Эта сделка не является исключением и направлена на укрепление нашей вовлеченности в процесс развития микро- малого и среднего бизнеса в Армении”, - прокомментировал исполнительный директор Инекобанка Тигран Давтян.

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