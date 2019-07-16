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Подведены итоги визитов, связанных с проблемами женщин в областях


Заместитель министра труда и социальных вопросов РА Жанна Андреасян в течение мая и июня посетила 10 областей РА и ознакомилась с проблемами женщин в разных населенных пунктах Армении. Как передает «Арменпресс», она провела встречи с 56 общественными организациями и 175 лицами, в ходе которух были обсуждены те основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в разных населенных пунктах Армении.

В результате 10 визитов выявлен в области был выявлен ряд проблем общего и локального характера, которые касаются как труда и социальных вопросов РА, так и вопросов, находящихся в компетенции других министерств. Министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян отметила, что эти исследования важны, поскольку из них отбираются предложения, которые должны стать основой для разработки программ, стратегий и политики министерства.

“Я от нашего имени выражаю готовность решить эти проблемы, поскольку важно, чтобы женщины стали сильнее и чтобы их голос стал слышен”, - отметила Батоян и подчеркнула важность участия женщин в принятии решений в областях.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Жанна Андреасян, сказав, что в областях есть проблема с рабочими местами, а возможности работы по специальности ограничены, подчеркнула, что в областях женщины в основном поднимают проблему занятости.

По ее словам, в ходе визитов был выявлен также и ряд других проблем, связанных со здоровьем, образованием, гендерной дискриминацией и насилием.




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