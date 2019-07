Греция лидирует в категории "лучшие острова Европы" по версии американского журнала путешествий Travel and Leisure. Лучшим европейским островом в 2019 году (Best Island of Europe in 2019) читатели издания признали Милос, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В топ-15 Европы читатели Travel and Leisure внесли еще три греческих острова - Крит (второе место), Парос (четвертое) и Санторин (пятое). Греческие острова включены читателями Travel and Leisure в список наиболее популярных и в еще одной номинации "Лучшие острова в мире" (Best Islands in the World). В нем Милос занимает четвертое место, Крит - седьмое, Парос - 11-е и Санторин - 14-е.

В целом в список лучших 15 островов Европы, согласно рейтингу читателей журнала, вошли Милос (Греция), Крит (Греция), Азорские острова (Португалия), Парос (Греция), Санторин (Греция), Сицилия (Италия), Хвар и Далматинские острова (Хорватия), Мадейра (Португалия), Сардиния (Италия), Липарские (Эолийские) острова (Италия), Искья (Италия), Мальорка (Испания), остров Скай и Гебридские острова (Шотландия), Мальта, Оркнейские острова (Шотландия).

Что касается номинации "Лучшие острова в мире", то предпочтения читателей журнала распределились следующим образом: Шри-Ланка, Палаван (Филиппины), Бали (Индонезия), Милос (Греция), Мальдивы, Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании), Крит (Греция), Кейп-Бретон и полуостров Новая Шотландия (Канада), Ко Ланта (Таиланд), Азорские острова (Португалия), Парос (Греция), острова Фиджи (Республика Фиджи), Галапагосские острова (Эквадор), Санторин (Греция), Мауи (штат Гавайи, США).