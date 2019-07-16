В Минске откроется фотовыставка агентств “Арменпресс”и “БелТА” о трагедии в Спитаке

24 июля в Национальном музее истории Беларуси откроется выставка фотографий на тему “Спитакская трагедия. Ретроспектива памяти”. Она будет посвящена 30-й годовщине Спитакского землетрясения, унесшего жизни более 25 тысяч человек.

Как передает «Арменпресс», будет представлено более трех десятков работ фотографов информационных агентств “Арменпресс”и “БелТА”. Они были сделаны в дни Спитакской трагедии и отражают как катастрофу, постигшую Армению, так и отклик всего человечества, особенно белорусского народа на боль Армении.

“Эта выставка - уникальная программа, в которой будут представлены фотографии, имеющие большую историческую ценность”, - отметили в музее.

Выставка проводится при участии посольства Армении в Беларуси, Национального музея истории Беларус и информационных агентств “Арменпресс”и “БелТА”.

7 декабря 1988 года в результате мощного землетрясения на севере Армении за полчаса была разрушена почти вся северная часть республики. Вследствие землетрясения более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. Полностью был разрушен город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и более 300 населенных пунктов.

Все человечество отреагировало на армянскую катастрофу, республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и отдельные лица поддержали Армению.

Руку помощи армянскому народу протянули также и белорусы, которые с первых же дней катастрофы участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили реабилитацию в белорусских учреждениях. Белорусские журналисты представляли общественности и миру катастрофу в Армении.