“Айастани Анрапетутюн”: Строительство завода по переработке мусора стало приоритетной задачей

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Согласно исследованию агентства Tempo, проведенному на основе данных Всемирного банка, на душу населения в Армении приходится 16,3 тонны мусора.

Член парламентской фракции “Процветающая Армения” Сергей Багратян лучшим вариантом решения существующей проблемы считает строительство завода по переработке мусора. “Этим путем идет весь цивилизованный мир. Факт, что и Ереван, и дороги, и районы очень загрязнены. Хотя у нас всегда было видение решения этой проблемы, но мы его не реализовывали, очень быстро нужно реализовать инвестиционную программу по открытию завода по переработке. На протяжении многих лет мы не можем решить эту проблему и она стала системной”, - сказал он.

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