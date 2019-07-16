Начались работы по среднему ремонту отрезка дороги от перекрестка Татева до Сисиана. На одном участке автодороги межгосударственного значения М2 Ереван – Ерасх – Горис – Мегри -граница Ирана работы осуществляются компанией ООО “Осмар”. По поручению исполняющего обязанности генерального директора ГНКО “Армавтодор” Гора Аветисяна, за работами на данном участке трассы следит ответственный представитель “Армавтодора”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в рамках работ по среднему ремонту данного участка дороги проводятся работы по ремонту, сглаживанию ям и установке нового слоя асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасного движения указанный участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками.

“Министерство приносит водителям извинения за причиненные неудобства и призывает соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.