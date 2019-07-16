Начались работы по среднему ремонту отрезка дороги от перекрестка Татева до Сисиана
Начались работы по среднему ремонту отрезка дороги от перекрестка Татева до Сисиана. На одном участке автодороги межгосударственного значения М2 Ереван – Ерасх – Горис – Мегри -граница Ирана работы осуществляются компанией ООО “Осмар”. По поручению исполняющего обязанности генерального директора ГНКО “Армавтодор” Гора Аветисяна, за работами на данном участке трассы следит ответственный представитель “Армавтодора”.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в рамках работ по среднему ремонту данного участка дороги проводятся работы по ремонту, сглаживанию ям и установке нового слоя асфальтобетонного покрытия.
Для обеспечения безопасного движения указанный участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками.
“Министерство приносит водителям извинения за причиненные неудобства и призывает соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.