Гражданин может отчуждать принадлежащее ему имущество и земельный участок без уплаты подоходного нал

Защитнику прав человека в течение 2017 - 2018 годов были адресованы жалобы о предъявлении требований по уплате подоходного налога физическим лицам в случае отчуждения имущества для личного пользования.

Как отмечается в пояснении, предоставленном «Арменпресс», проблема в том, что по Налоговому кодексу РА отчуждением считающегося предметом предпринимательской деятельности имущества считалось второе и более отчуждение в течение года того же вида имущества личного, семейного или домашнего пользования, если их приобретение и отчуждение имело место в течение года, а также имущества производственного, иного коммерческого и общественного значения, включая здания, строения (в том числе незавершенные), отчуждение доли, принадлежащей лицу в собственности земель или имущества недропользования и иного производственного назначения.

Целью вышеуказанного регулирования было установление налогового обязательства для всех лиц, которые, фактически занимаясь деятельностью, преследующей прибыль, по закону не имели обязанности платить налог. Однако при указанных регулировках страдали те лица, которые отчуждали имущество исходя из личных нужд, то есть не преследовали цели получения прибыли. Защитник прав человека в годовом сообщении 2018 года о деятельности омбудсмена Армении, состоянии защиты прав и свобод человека коснулся проблемы выплаты подоходного налога в случае отчуждения физическими лицами имущества для личного пользования.

В частности, в годовом сообщении омбудсмена было предложено переоформить понятие предпринимательской деятельности, предусмотренное налоговым кодексом, и квалифицировать отчуждение лицом одного и того же вида имущества личного, семейного или домашнего пользования только при периодическом характере предпринимательской деятельности, а также исключить в Налоговом кодексе дифференцированный подход к налогообложению по видам имущества (имущество производственного, иного коммерческого и общественного назначения, включая здания, строения (в том числе незавершенное (недостроенное), земли или имущество пользования недрами и иного производственного назначения).

Указанные предложения были адресованы также и аппарату премьер-министра РА.

Защитник считает похвальным то, что в пакет изменений в Налоговом кодексе РА, представленный правительством Армении Национальному собранию, затем принятый Национальным собранием, включены необходимые регулирования.

Таким образом, отныне отчуждение имущества, принадлежащего физическим лицам, а также земельного участка (независимо от целевого назначения земельного участка) не будет считаться отчуждением имущества, считающегося предметом предпринимательской деятельности, и при определении базы налогообложения подоходного налога, доходы, получаемые физическими лицами от отчуждения указанного имущества, будут считаться сниженными.

Доходы от отчуждения земельного участка будут считаться сниженными по части сделок по отчуждению, осуществленных после 1 января 2020 года.