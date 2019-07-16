Пакистан открыл свое воздушное пространство для всех гражданских рейсов

Пакистан окончательно открыл для всех коммерческих рейсов свое воздушное пространство, которое до сих пор оставалось частично закрытым после резкого обострения в отношениях с Индией в феврале этого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Hindustan Times со ссылкой на представителя пакистанского управления гражданской авиации.

Как сообщается, ведомство выпустило заявление для пилотов, согласно которому "воздушное пространство Пакистана открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам".