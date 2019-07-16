По делу о вымогательстве в особо крупных размерах двум лицам предъявлено обвинение

По уголовному делу, расследуемому в управлении по расследованию преступлений против человека Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, предпринимаются необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего расследования всех обстоятельств вымогательства у гражданина в особо крупных размерах и выяснения круга лиц-участников. На основании полученных доказательств двум лицам предъявлено обвинение.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 4-го июля в 02:00 из больницы поступил сигнал о том, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина 1989 г.р. с многочисленными царапинами мягких тканей спины, ушибами мягких тканей лобной, затылочной области.

В тот же день гражданин, обратившийся за медицинской помощью, дал показание и объяснение о том, что 3 июля этого года, около 19:30, был подвергнут насилию, а 4 июля примерно в 01: 00 тот же молодой человек вместе с 10 другими лицами избили его и его друга, и угрожая убийством вымогательством потребовали сумму в особо крупных размерах.

По данному факту в Центральном отделе Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам п. 2 ч. 3 ст. 182 и ст. 118 УК РА, предварительное следствие по которому ведется в управлении по расследованию преступлений против человека Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА. 30-летний мужчина и его друг признаны потерпевшими.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были проведены крупномасштабные следственные действия, назначены судебно-медицинская, судебно-следственная экспертизы, проведены очные ставки.

В ходе объективного расследования выяснилось, что 28-летний молодой человек, придя к предварительному сговору с другом о вымогательстве денег в особо крупных размерах, с целью запугивания и подавления воли, 3-го июля около 19: 30 2019 года на улице Алека Манукяна города Еревана применил насилие в отношении 30-летнего мужчины, после чего в тот же день в 22:30 в одном из кафе Еревана вновь встретился с ним и потребовал выплатить сумму в особо крупном размере. Получив отказ, 28-летний молодой человек позвонил пострадавшему и вызвал его на встречу в один из ресторанов Еревана. Во время встречи, на которой присутствовали и другие лица, молодой человек, угрожая применить насилие в отношении потерпевшего и членов его семьи, продолжал требовать особо крупную сумму, вновь применив насилие в отношении 30-летнего мужчины и его друга, который также был на встрече. На основании добытых достаточных доказательств молодому человеку 1990 г.р. и его товарищу предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 182 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения в отношении них избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается. Органу дознания даны поручения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.