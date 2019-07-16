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МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой


Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого. Такое мнение глава иранского МИД выразил в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я полагаю, что те, кто его окружают, были бы не против", - сказал Зариф. "Думаю, президент Трамп публично заявлял, что они добиваются этого, но я не думаю, что у них получится, поскольку в конечном счете возобладает благоразумие", - добавил он. Министр констатировал, что "Иран - это крупное и гордое государство". "Мы не отнесемся легкомысленно к военному удару", - подчеркнул Зариф.

Зарифу также был задан вопрос о том, почему, по его мнению, Трамп отказался от намерений нанести удар по Ирану в конце июня. "Полагаю, возобладало благоразумие. Люди поняли, что это не будет ограниченной операцией", - сказал министр.

Глава МИД Ирана также сообщил, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее против страны рестрикции. "Когда санкции будут сняты, тогда появится возможность для переговоров", - сказал он. Зариф констатировал, что из-за американских карательных мер страдают граждане Ирана, в том числе "люди, которые нуждаются в лекарствах, в особом уходе".

 




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