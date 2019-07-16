КГД выявил случаи ввоза телефонов, скрытых от таможенного контроля

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов и таможенного поста Баграташена обнаружили различные случаи ввоза мобильных телефонов скрытых от таможенного контроля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

На Баграташенском КПП сотрудники управления по борьбе с контрабандой при таможенном досмотре транспортных средств обнаружили 45 мобильных телефонов различных моделей. Скрытые от таможенного контроля мобильные телефоны были обнаружены и в багаже одного из пассажиров автомобиля. Материалы, составленные в управлении по борьбе с контрабандой по признакам статьи 201 Таможенного кодекса РА, переданы юридическому управлению КГД.