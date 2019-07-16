Министр обороны РА принял участие в церемонии открытия учебно-тренировочного лагеря СДЕ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 15 июля принял участие в торжественной церемонии открытия учебно-тренировочного лагеря Союза добровольцев “Еркрапа”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, глава оборонного ведомства вместе с членами правительства, депутатами НС, руководящим составом Союза добровольцев “Еркрапа”, представителями общественных организаций и азатамартиками обошел территорию лагеря, ознакомился с условиями зон, созданных для проживания и физической подготовки, побеседовал с ребятами из лагеря.

Министр Тоноян поздравил членов СДЕ и ребят с лагерным сбором и пожелал им в течение ближайших дней хорошей подготовки и активных тренировок.