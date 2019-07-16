Анна Акопян присутствовала на благотворительном спектакле в кукольном театре

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян вместе с дочерью Арпи Пашинян 15 июля посетила государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, вместе с заслуженным артистом Армении, композитором Тиграном Мансуряном Анна Акопян смотрела музыкальный кукольный спектакль, поставленный руководителем театра-студии Нвард Мансурян по мотивам сказок Ованеса Туманяна. Сеанс был благотворительным, и выручка от продажи билетов будет передана на лечение детей, больных раком.