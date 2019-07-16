Следственный комитет в Абовяне раскрыл случай убийства 34-летнего мужчины

В рамках расследования в Абовянском следственном управлении Котайкского областного следственного управления было раскрыто дело об убийстве 34-летнего мужчины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, задержан один человек.

По предварительным данным, 15 июля 2019 года, около 23:00, в полицейское отделение Котайка поступило сообщение о том, что во дворе школы номер 7 города Абовян обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В результате предпринятых неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий установлена личность погибшего, который является жителем города Абовян 1985 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 104 и ч. 1 ст. 235 УК Армении. Составлена следственная группа, разработан следственный план. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены гильзы, нож, следы крови и взяты образцы.

Была изъята одежда, бывшая на жертве в момент происшествия, на которой были следы крови и проведен осмотр тела.

В результате предпринятых неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 34-летнему мужчине нанес несовместимые с жизнью повреждения житель того же города, 1986 года рождения. Последний был задержан.

Назначены экспертизы с целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу. Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.