Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Тбилисский суд в отношении гражданина Армении применил меру пресечения в виде ареста


Тбилисский городской суд в отношении гражданина Армении, подозреваемого в том, что он является владельцем радиоактивного вещества, принял решение применить меру пресечения в виде ареста. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии.

“11 июля сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина РА М. М., который, по сообщению грузинской стороны, подозревается в том, что является владельцем радиоактивного вещества, обнаруженного на армяно-грузинской границе. Сообщаем, что юрист посольства Армении в Грузии вскоре встретится с гражданином Армении”, - говорится в сообщении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2192 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2002 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1958 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1945 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1760 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации