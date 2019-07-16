Тбилисский суд в отношении гражданина Армении применил меру пресечения в виде ареста

Тбилисский городской суд в отношении гражданина Армении, подозреваемого в том, что он является владельцем радиоактивного вещества, принял решение применить меру пресечения в виде ареста. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии.

“11 июля сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина РА М. М., который, по сообщению грузинской стороны, подозревается в том, что является владельцем радиоактивного вещества, обнаруженного на армяно-грузинской границе. Сообщаем, что юрист посольства Армении в Грузии вскоре встретится с гражданином Армении”, - говорится в сообщении.