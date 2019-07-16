Европейские индексы - 15-07-19
МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 12387.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5578.21 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7531.72 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1386.52 пункта.
- 09:01 Европейские индексы - 15-07-19
- 08:59 Американские индексы выросли - 15-07-19
- 08:58 Цены на цветные металлы - 15-07-19
- 08:56 Цены на драгоценные металлы - 15-07-19
- 08:55 Цены на нефть снизились - 15-07-19
- 15.07-21:59 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 127 случаев преступлений
- 15.07-21:56 Местное гостеприимство не знает пределов: Захарова поделилась впечатлениями об Армении
- 15.07-20:52 В Конго священник заразился вирусом Эболы
- 15.07-20:25 Дети в Австралии проехали 900 километров на угнанном джипе
- 15.07-19:41 Пашинян принял 6-летнего Майкла, который в соцсетях выразил желание встретиться с ним
- 15.07-19:30 В следующем году на сфере соцобеспечения Армении будет выделено около 487 млрд драмов
- 15.07-19:22 Гуманитарная миссия Армении подарила медикаменты Армянскому дому престарелых и госпиталю Алеппо
- 15.07-19:09 Посол Грузии в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента на границе
- 15.07-19:04 Владимир Карапетян коснулся протокола Венецианской комиссии
- 15.07-18:50 Никол Пашинян и Армен Саркисян поздравили министра юстиции Рустама Бадасяна
- 15.07-18:42 Президент и премьер-министр Армении обсудили текущие вопросы развития страны
- 15.07-18:16 В резиденции президента состоялась церемония присяги министра юстиции Армении
- 15.07-17:40 Начальник управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян освобожден с должности
- 15.07-17:25 Эксперты Великобритании представили свой опыт пресс-секретарям госведомств
- 15.07-17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-07-19
- 15.07-17:21 Азиатские индексы - 15-07-19
- 15.07-16:59 Омбудсмен Армении представил детали посещения Роберта Кочаряна
- 15.07-16:35 NBC: Трамп собирается отправить в отставку министра торговли США уже этим летом
- 15.07-16:35 Президент Армен Саркисян посетил компанию “Мегерян карпет”
- 15.07-16:04 Грузинские спецслужбы пресекли попытку провоза в Россию радиоактивного вещества из Армении
- 15.07-15:41 Офис Энфиаджяна предусматривает проведение сборов рабочей группы по регулированию дорожного движения
- 15.07-15:36 В Айраванке по субвенциальной программе асфальтируется улица “Добро пожаловать”
- 15.07-15:22 Специалисты считают нынешнее армянское информационное поле прозрачным
- 15.07-15:15 Хант считает, что еще есть шанс сохранить ядерную сделку с Ираном
- 15.07-15:12 Комитет гражданской авиации выступит с предложением об отмене “налога на воздух”
- 15.07-15:04 Татевик Ревазян коснулась злоупотреблений в сфере авиации
- 15.07-15:03 Военнослужащий после получения лечения и выписки не собирается являться в воинскую часть
- 15.07-14:52 Татевик Ревазян отреагировала на высказанную в ее адрес фразу депутата НС “красивая девушка”
- 15.07-14:50 Всего за неделю на сайте “Активный гражданин” было представлено 26 предложений
- 15.07-14:39 Татоян провел беседу с российским коллегой по вопросу гарантирования прав сестер Хачатурян
10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2189 раз КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе
18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2001 раз Ереванская ТЭЦ возобновила работу
19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1944 раз Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе
17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1933 раз Азиатские индексы - 10-07-19
19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1759 раз Ереванский метрополитен возобновил работу