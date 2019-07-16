Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Европейские индексы - 15-07-19


МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 12387.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5578.21 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7531.72 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1386.52 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2189 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2001 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 1944 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 1933 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 1759 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации