Европейские индексы - 15-07-19

МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 12387.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5578.21 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7531.72 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1386.52 пункта.