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Американские индексы выросли - 15-07-19


НЬЮ-ЙОРК, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 15 июля. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.10% и составил 27359.16 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 вырос на 0.02% и составил 3014.30 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq вырос на 0.17% и составил 8258.19 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.




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