За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 127 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 15 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 127 случаев преступлений, из них 9 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 28 случаев причинения телесных повреждений, 27 случаев кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, 6 случаев побоев, по 5 случаев квартирной кражи, присвоения или растраты, обнаружения наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями, по 4 случая изъятия оружия и боеприпасов и умышленного повреждения имущества, по 3 случая незаконной вырубки деревьев и служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю похищения человека, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, хулиганства, самоуправства, применения насилия в отношении представителя власти, незаконного разлучения ребенка с родителями, ложного сообщения об акте терроризма, сбыта наркотиков, нарушения лицензионного права и подделки идентификационного номера ТС.

За данный период найдены 7 человек, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, 2 случая попытки квартирной кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 35 ДТП: 3 человека погибли, 51 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.