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Местное гостеприимство не знает пределов: Захарова поделилась впечатлениями об Армении


Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова восхищена гостеприимством армян, умением уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. Как сообщает Арменпресс, своими впечатлениями от визита в Армению Захарова рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24».

«Местное гостеприимство не знает пределов. Это действительно очень красиво, это очень вкусно, это очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое: я была принята и меня принимали совершенно разные люди. Это были и разговоры с журналистами, это были и разговоры с официальными лицами, потому что я была в командировке там, это были и представители общественности, это были представители культуры и так далее… Вы знаете, мы обсуждали все темы: мы обсуждали темы политические, мы обсуждали темы сложные, мы обсуждали темы исторические, мы обсуждали темы достаточно болезненные.

Меня поразило, как очень темпераментные люди, для которых вопросы истории, собственной культуры и собственного достоинства являются частью национальной гордости, имеют возможность уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. Это признак культуры и величия доступный не всем», – сказала Мария Захарова.




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